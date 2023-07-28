أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحقيق أرباح بقيمة 1.2 مليار دولار للسنة المالية 2022/2023، وكانت هذه الأرباح مدفوعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم في ديسمبر/كانون أول الماضي، حسبما أعلنت الشركة، الخميس.

وقالت الشركة في بيان: "تعود النتائج الإيجابية لشركة الطيران إلى استراتيجيتها الناجحة خلال عام استثنائي للمجموعة كشريك رسمي للفيفا وشركة طيران رسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022".

وأضافت الشركة المملوكة للحكومة القطرية: "خلال فترة البطولة، قامت الخطوط الجوية القطرية بتشغيل حوالي 14000 رحلة طيران مما جلب أكثر من 1.4 مليون مشجع من جميع القارات الست إلى قطر".

كما أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن زيادة في إجمالي إيراداتها لتصل إلى 21 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 45٪ مقارنة بالعام الماضي، وأن إيرادات الركاب زادت بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي.