بعد رحيله إلى السعودية.. محمد صلاح يوجه رسالة لقائد ليفربول السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة وداع لقائد ليفربول، الإنجليزي جوردان هندرسون، الجمعة، بعد انتقال الثاني إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

ونشر صلاح تغريدة عبر صفحته على تويتر تضمنت صورة تجمعه بهندرسون وعلق عليها بالقول: "لقد كان من العظيم أن تكون قائد فريقنا وإنه لشعور سيء عندما أراك ترحل".

وتابع النجم المصري قائلا لهندرسون: "رحلتنا معا كانت مميزة جدا ومليئة بالألقاب المهمة".

وختم صلاح بالقول لقائد ليفربول السابق: "أتمنى لك التوفيق في المحطة القادمة من مسيرتك".

وكان نادي الاتفاق السعودي قد أعلن التعاقد مع هندرسون الخميس قادما من ليفربول الإنجليزي بعد 12 عاما قضاها في صفوف "ألريدز" حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وعددا من البطولات المحلية الأخرى.