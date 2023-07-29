دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اللاعب كريستيانو رونالدو راضياً على نتيجة التعادل السلبي، الّتي سيطرت على مواجهة فريقه النصر السعودي مع نظيره الشباب، الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان).

عقب صافرة النهاية، أظهرت لقطات مصورة عدم سعادة النجم البرتغالي بتعثر "العالمي" في بداية مشوار الفريق في البطولة، مما أثار تفاعلاً بين مغرّدين على منصة تويتر.

كما بيّنت اللقطات طلب رونالدو، الّذي شارك كبديلٍ في المباراة، من أحد المصورين بإبعاد الكاميرا عنه أثناء رصده لرد فعل اللاعب.

وغرّد كريستيانو رونالدو، بعد المباراة: "المباراة الأولى صعبة في دور المجموعات!، 2 مباريات أخرى للذهاب، نستمر في القتال!".

وبهذه النتيجة، وقع النجم البرتغالي (38 عاماً) ورفاقه في المركز الثاني بنقطة واحدة، على سلم ترتيب المجموعة الثالثة، على أن يواجهوا نادي الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الثانية ثمّ نادي الزمالك المصري.