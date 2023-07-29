دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن فابينيو أصبح لاعبًا في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، بعد إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة.

فيما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن متوسط الميدان البرازيلي أكمل فحوصاته الطبية تمهيدًا لانضمامه لفريق "النمور"، على أن تكون الصفقة مدتها 3 سنوات.

وسيرحل فابينيو عن صفوف فريق "الريدز" بعد أن قضى معه ما يقرب 5 سنوات، لعب خلالها 219 مباراة، وقد سجّل 11 هدفًا وقدّم 10 تمريرات حاسمة.

وحقق اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عددًا من الألقاب مع نادي ليفربول، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وشارك متوسط الميدان البرازيلي في 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده، صنع خلالها هدفًا واحدًا.