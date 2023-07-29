دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتاب هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب فرنسا، فرحة عارمة عقب فوز الفريق على منتخب البرازيل بهدفين لواحد، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للسيدات 2023، السبت.

واحتفل رينارد بشكل مُثير بعد تسجيل اللاعبة ويندي رينارد هدف الفوز قبل صافرة النهاية بقليل، تحديدًا في الدقيقة 83 من كرة رأسية.

وبيّنت اللقطات قيام المدرب البالغ من العمر 54 عاماً بتقبيل رأس اللاعبة ويندي رينارد.

وقاد هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي السابق، منتخب فرنسا لاحتلال صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.

وبَاتَ رينارد أول مدرب يحقق نتيجة الفوز في مباراة في مونديال السيدات وأخرى في مونديال الرجال، إذ سبق أن تغلب المنتخب السعودي، تحت إشرافه، على منتخب الأرجنتين خلال البطولة الفائتة 2022 في قطر.