دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن المملكة العربية السعودية غيّرت سوق الانتقالات بعد أن ظفرت أندية الدوري السعودي للمحترفين بخدمات نجوم لعبة كرة القدم، هذا الصيف.

واستقطبت الأندية السعودية الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والجرائري رياض محرز والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإنجليزي جوردان هندرسون والبرازيلي مالكوم والسنغالي خاليدو كوليبالي وغيرهم.

وتحدّث المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي على هامش استعداد الفريق للموسم المقبل، قائلاً: "لقد غيّرت المملكة العربية السعودية سوق الانتقالات، قبل بضعة أشهر عندما كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي رحل حينها لم يعتقد أحد أن هذا العدد الكبير من اللاعبين الكبار سيلعبون في الدوري السعودي، في المستقبل سيكون هناك المزيد، ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بما يحدث".

وأوضح غوارديولا أن محرز، لاعب فريق "السيتيسينز" السابق، قد حصل على "عرض مذهل (من نادي أهلي جدة)، ولهذا لا يمكننا أن نقول له لا تفعل ذلك (الرحيل)".

وأشاد بيب بالمهاجم الجزائري، قائلاً: "لقد كان محبوبًا من الجميع، شخصية مهمة في النجاح الذي حققناه في آخر 5 سنوات، أتمنى له ولأسرته كل التوفيق، هو أحد اللاعبين في مسيرتي الذين استمتعتُ بهم كثيرًا، لديه مهارات وقدرات لا تصدق".

وأتمّ مدرب نادي مانشستر سيتي: "لقد استمتعتُ كمدرب بالتواجد معه، وكانت لدي علاقة خاصة معه وبها احترام كثير، ليس من السهل استبدال هذا النوع من اللاعبين، إنّه لا يشعر بالضغط فهو رجل يجب أن يلعب كلّ يوم ليكون سعيداً، أفهم تماماً قراره بالرحيل... كان من الجيد حقًا العمل معه، فهو لطيف للغاية وتعلمتُ الكثير منه".