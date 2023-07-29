إيرلينغ هالاند يوجّه رسالة لرياض محرز بعد انتقاله للدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على وداع زميله السابق، اللاعب رياض محرز، بعد رحيل الأخير عن صفوف "السيتيسينز" والانتقال لنادي أهلي جدة السعودي لمدة 4 مواسم وحتّى موسم 2027/2026.

وقال المهاجم النرويجي عبر خاصة "ستوري" على منصة إنستغرام: "لاعب كبير وشخص كبير، سنفتقدك يا أخي، فخور بأنّني لعبتُ معك (رياض محرز)".

وكان هالاند قد لعب بجوار المهاجم الجزائري في موسم 2023/2022، وحققا معاً الثلاثية، وهي: دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشار إلى أن محرز قد التحق بتدريبات النادي الصاعد مؤخراً لدوري "روشن"، والذي يخوض معسكراً تحضيراً في النمسا، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.