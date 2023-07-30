بعد أنباء عن انتقاله لأهلي جدة السعودي.. ما أبرز أرقام سانت ماكسيمان؟

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نشر الأحد ، 30 يوليو / تموز 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح الفرنسي سانت ماكسيمان لاعباً جديداً في صفوف نادي أهلي جدة السعودي، قادماً من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وفقاً لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وسبق وأن كشف الصحفي، فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن ماكسيمان سيرتبط مع النادي الصاعد مؤخراً لدوري "روشن" بعقدٍ مدته 3 سنوات.

ويبلغ المهاجم الفرنسي من العمر 26 عاماً، ويعتبر عنصراً مؤثراً في تشكيل النادي الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضمّ سانت ماكسيمان لنادي نيوكاسل يونايتد عام 2019، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 124 مباراة، سجّل خلالها 13 هدفاً وقدّم 21 تمريرة حاسمة.

وسبق وأن ارتدى ماكسيمان قمصان أندية سانت إتيان وموناكو وباستيا ونيس في فرنسا، وهانوفر 96 الألماني.

على الصعيد الدولي لم يظهر سانت ماكسيمان مع المنتخب الفرنسي الأول، بل لعب في الفئات العمرية لـ "الديوك".