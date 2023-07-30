دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد الحساب الرسمي لنادي الفتح السعودي في منصة تويتر على مغرد نصح بالتعاقد مع فيرلاند ميندي، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر أحد المغرّدين صورة للظهير الفرنسي (28 عامًا)، قائلا: "أفضل لاعب"، ثمّ أشار لبعض الحسابات الرسمية للأندية السعودية، منها نادي الفتح، في إشارة واضحة منه بطلب التحرك من أحد الأندية للظفر بخدمات اللاعب، بعد أن نجحت فرق دوري "روشن" باستقطاب أفضل اللاعبين حول العالم مؤخرًا.

وقال حساب نادي الفتح ردًا على هذه التغريدة: "شكرًا، لكن احتفظ به في فريقك"، ليُثير هذا الرد تفاعلاً واسعًا.

ويعانى ميندي من كثرة التعرض للإصابات في الآونة الأخيرة، إذ شكا من إصابة جديدة خلال الكلاسيكو الإسباني الذي جمع فريق "الميرنغي" مع منافسه برشلونة، مساء السبت، على الأراضي الأمريكية.