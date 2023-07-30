دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف فيرمين لوبيز، لاعب نادي برشلونة، أنظار جمهور كرة القدم، خلال مباراة ودّية على الأراضي الأمريكية قد جمعت "الفريق الكتالوني" مع منافسه ريال مدريد، ليلة الأحد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في المباراة كبديلٍ عند الدقيقة 66، لينجح في إحراز هدفين لصالح نادي برشلونة.

وتمكّن فيرمين لوبيز من تسجيل هدف "الفريق الكتالوني" الثاني عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وصناعة الهدف الثالث الذي سجّله زميله فيران توريس.

وحسم فيرمين لوبيز ورفاقه الكلاسيكو الإسباني بعد الفوز على فريق "الميرنغي" بثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار تحضير الفريقين للموسم المقبل 2024/2023.