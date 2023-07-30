دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك المصري محمد صلاح في التقاط الصور التذكارية مع الجماهير التي تواجدت في مدرجات الملعب الوطني بسنغافورة، الذي احتضن مواجهة ودية بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره ليستر سيتي، الأحد.

عقب المباراة التي انتهت بفوز فريق "الريدز" برباعية نظيفة، احتفل النجم المصري مع المشجعين والتقط بعض الصور، كما قام بإهدائهم القميص الخاص به.

وكان صلاح (31 عامًا) قد شارك في المباراة منذ بدايتها إلى نهاية الشوط الأول، وصنع هدفين، إذ قدم تمريرة حاسمة لزميله بوبي كلارك، الذي سجّل الهدف الثاني، وتمريرة أخرى لزميله ديوغو غوتا، صاحب الهدف الثالث.

ويستعد صلاح ورفاقه للموسم المقبل 2024/2023 من خلال جولة تحضيرية في القارة الآسيوية، وقد سبقها معسكر في الأراضي الألمانية تخلله مباريات إعدادية.