"الحجاب" يدخل المغربية نهيلة بنزينة تاريخ كأس العالم للسيدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت اللاعبة نهيلة بنزينة الأنظار خلال مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكوري الجنوبي، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

وظهرت المدافعة المغربية البالغة من العمر 25 عامًا، وهي ترتدي الحجاب خلال مشاركتها في المباراة، لتكون أول لاعبة تفعل ذلك على مر تاريخ مونديال السيدات.



وحقق زميلات نهيلة بنزينة أول فوز للمنتخب المغربي في أكبر بطولات العالم، على حساب منافسه الكوري الجنوبي، وذلك بهدف دون مقابل قد سجلته اللاعبة ابتسام الجريدي.



بهذا الفوز، وقع المنتخب المغربي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الثامنة، على أن يواجه الفريق منتخب كولومبيا في ختام مباريات الدور الأول.