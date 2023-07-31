دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الاثنين، إبرام اتفاقية مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر، تقضي باستضافة العاصمة الإماراتية لبطولة كأس السوبر المصري لأربع مواسم متتالية، بداية من العام الجاري.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تغيير في نظام البطولة، إذ تقرر مشاركة 4 أندية للمرة الأولى، على أن تحمل مسمى "كأس السوبر المصري للأبطال".

وسيشارك في بطولة كأس السوبر المصري بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس الرابطة وبطل الكأس، وقد يتم اللجوء لمعايير أخرى في حال تحقيق الفريق ذاته أكثر من لقب ضمن البطولات المذكورة.

وسبق أن استضافت أبوظبي 6 نسخ من البطولة، خلال أعوام 2015 و2017 و2018 و2020 و2022 و2023.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "بطولة السوبر المصري للأبطال تعد ضمن أولويات اهتمام مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيمه للفعاليات، لاسيما أن هذه الأولويات مبنية على الشراكة المتينة التي تجمع أبوظبي الرياضي بالشركة الراعية والاتحاد المصري لكرة القدم، ولطبيعة العلاقة المتميزة بين كرة القدم الإماراتية ونظيرتها المصرية والضاربة في جذورها".

وأضاف العواني: "حين نشير إلى كون أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، وجاذبة للفاعليات الرياضية الإقليمية والعالمية، نترجم ذلك واقعًا، وعندما يحين موعد السوبر المصري، فإنه تأكيد لما نسعى إليه، كما أن النجاحات الكبيرة للنسخ الست السابقة، عمقت الفكرة لدينا بأن تكون البطولة هذه المرة بشكلها الأكبر والأوسع وأن تضم 4 فرق وفق نظام جديد".

وتابع: "نرحب من جديد بالأشقاء المصريين في أبوظبي، كما نزف التهنئة لعشاق كرة القدم والجالية المصرية في الإمارات أن بإمكانهم هذه المرة الاستمتاع بفرقهم المفضلة لأسبوع كامل وليس لمدة 90 دقيقة فقط".