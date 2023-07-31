دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار احتفال بغداد بونجاح، لاعب نادي السد القطري، بهدفه في شباك نادي الهلال السعودي غضب جماهير الفريق السعودي، في أعقاب مواجهة الفريقين، ضمن مباريات البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023.

ونجح المهاجم الجزائري في تسجيل هدف فريقه الأول بمرمى نادي الهلال عند الدقيقة 40، وعند احتفاله بالهدف قد أشار بإصبعه للمشجعين بالسكوت.

وأظهرت لقطات مصورة اعتذار بونجاح ( 31 عاماً) من أنصار الهلال خلال المباراة.

كما تحدّث بغداد بونجاح لقناة "SSC" السعودية عن طريقة احتفاله، قائلاً: "أعتذرت، ولكن تحمستُ قليلاً، أعتذر لجمهور الهلال، هم قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن هذه كرة القدم وسجلتُ في وقت حساس وكان هذا رد الفعل، لذا أعتذر لهم".

ويشار إلى أن رفاق بونجاح قد تغلّبوا على نادي الهلال بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات.