دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة :إكس" مع فيديو يظهر رد فعل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما على اقتحام أحد الأطفال لأرض الملعب من أجل لقائه، في أعقاب مباراة نادي اتحاد جدة السعودي و نظيره الصفاقسي التونسي، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان).

بعد صافرة النهاية، ركض الطفل نحو المستطيل الأخضر لمقابلة المهاجم الفرنسي وكان رجال الأمن في ملاحقته، فاستجاب له بنزيما ومنحه قميصه الخاص به، وسط تصفيق الحضور.

وكان كريم بنزيما (35 عاماً) قد أحرز هدف فريقه الوحيد، ليقود "النمور" لتحقيق الفوز على منافسهم الصفاقسي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسبق للمهاجم الفرنسي وأن هزّ الشباك في ظهوره الأول مع نادي اتحاد جدة، وذلك أمام نادي الترجي التونسي.