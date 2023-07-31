دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على ارتداء اللاعبة نهيلة بنزينة الحجاب خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

وظهرت المدافعة المغربية البالغة من العمر 25 عاماً، وهي ترتدي الحجاب أثناء ظهورها في مباراة منتخب بلادها والمنتخب الكوري الجنوبي، لتكون أول لاعبة تفعل ذلك على مر تاريخ مونديال السيدات.

وقال رئيس "فيفا" عبر حسابه على منصة إنستغرام: "أصبحت نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب أمس (الأحد) في إحدى مباريات كأس العالم للسيدات، كرة القدم شاملة وأكثر تسامحا وعالمية ومتنوعة"، وأرفق منشوره بوسم "لا تمييز".

وحقق زميلات نهيلة بنزينة أول فوز للمنتخب المغربي في أكبر بطولات العالم، على حساب منافسه الكوري الجنوبي، وذلك بهدف دون مقابل قد سجلته اللاعبة ابتسام الجريدي.

ووقع المنتخب المغربي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الثامنة، على أن يواجه الفريق منتخب كولومبيا في ختام مباريات الدور الأول.