دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عدم قدرة فريق "الريدز" على القيام بالتعاقد مع كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الصيف.

وارتبط اسم المهاجم (24 عامًا) بنادي ريال مدريد الإسباني، وفي الوقت ذاته زعم آخرون رغبة نادي ليفربول بالظفر بخدمات اللاعب، قبل أن ينفي المدرب الألماني ذلك.

وكان مبابي قد رفض تجديد عقده مع النادي الباريسي، الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2024، مما أثار تكهنات حول تفضيل الفريق الفرنسي لرحيل لاعبه في سوق الانتقالات الجارية للحصول على مقابل مادي، وتجنب خسارته بشكل مجاني في صيف العام المقبل.

وقال كلوب لشبكة "Sky" الألمانية، عن مزاعم ارتباط كيليان مبابي بفريق "الريدز": "نحن نضحك على ذلك"، مُضيفًا: "أستطيع أن أقول إنّني أعتقد أنّه لاعب جيد حقًا، لكن شروط الإطار المالي (لإتمام الصفقة) لا تناسبنا على الإطلاق"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "لا أرغب في تدمير القصة ولكن على حد علمي لا يوجد شيء لها، ربما يقوم شخص آخر من النادي بإعداد شيء ما ويريد مفاجأتي، لكن هذا لم يحدث بعد خلال السنوات الثماني التي أمضيتها هنا، ستكون هذه هي المرة الأولى".