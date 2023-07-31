دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على خبر يفيد باختيار بطل الإسكواش المصري مروان الشوربجي، اللعب لمنتخب إنجلترا بدلا من مصر، على خطى شقيقه محمد الشوربجي، مما أثار تفاعلا بين مغردين.

ومن جانبه، قال الاتحاد الإنجليزي للإسكواش عبر صفحته على الإنترنت، الأحد: "يحتفل مروان الذي يتخذ من بريستول مقرا له، بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم، بالمنافسة تحت علم إنجلترا في جميع البطولات المصدق عليها من قبل اتحاد الإسكواش المحترف (PSA)، والاتحاد العالمي للإسكواش (WSF)، وقد حصل مروان على 13 لقبا في PSA طوال مسيرته المهنية، وسجل حدثا كبيرا".

كما أفاد موقع (بوابة الأهرام) المصرية، مساء الأحد، بأن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، أعلن تجنيس اللاعب المصري مروان الشوربجي المصنف السادس عالميًا، وفقًا للتصنيف الصادر من رابطة اللاعبين المحترفين، لتمثيل منتخب إنجلترا بداية من الموسم المقبل في كل البطولات الدولية.

وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء الأحد، موجها كلامه لمروان الشوربجي: "تظل مصري القلب والعقل ربنا يوفقك".

وجاء رد ساويرس على خبر نشره موقع Egypt Sports Network، الإخباري على تويتر يقول: "وجه كلمة لمروان الشوربجي بعد اختياره تمثيل إنجلترا بدلا من مصر".

ومروان هو الشقيق الأصغر للاعب محمد الشوربجي، والذي تحول هو الآخر لتمثيل منتخب إنجلترا منذ يونيو/ حزيران عام 2022.

وكشف مروان الشوربجي في تصريحات نقلها موقع رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، أنه "سعيد بتمثيل منتخب إنجلترا في البطولات الدولية، وأنه قضى معظم حياته هناك، وحان الوقت لرد الجميل"، حسبما نقل موقع (بوابة الأهرام).

وستكون أولى البطولات التي يشارك فيها مروان الشوربجي تحت العلم الإنجليزي، هي بطولة باريس المفتوحة والمقرر انطلاقها يوم 27 أغسطس/ آب 2023.

وأثار رد ساويرس تفاعلا بين المغردين بين مرحب ورافض لقرار مروان الشوربجي، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي.