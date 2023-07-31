دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق اللاعب الفرنسي الجديد لنادي أهلي جدة السعودي، آلان سان ماكسيمان، على مقطع فيديو يُظهر جماهير الفريق السعودي في منشور على منصة "إكس" تضمنت ترحيبا حارا به.

وكتب أحد المستخدمين إلى لاعب نيوكاسل السابق على "إكس": "أنت بطل المرحلة هنا، وسوف ندعمك حتى تصبح أسطورة النادي.. أنا أحبك وأؤمن بك ستجعل الأهلي يحقق البطولة شكراً لك يا ماكسي على كلماتك اللطيفة سترى الجمهور يتفاعل معك في الملعب أراك قريباً".

وعلق جناح نيوكاسل الإنجليزي السابق بنشر وجوها تعبيرية أعرب فيها عن دهشته.

وكان سان ماكسيمان وجه رسالة في إطار تعليقه على ترحيب النادي السعودي به وقال فيها: "أريد حقًا أن أعبر عن امتناني للنادي الأهلي لكرة القدم الذي قدم الكثير لي ولعائلتي، من خلال منحنا هذه الفرصة وهذا المشروع الصعب حقًا في الدوري السعودي الذي يزداد تنافسية".

وأردف اللاعب الفرنسي قائلا: "أنا متلهف لمقابلة كل واحد منكم لا أستطيع الانتظار لتجربة الطاقة التي ستجلبونها أنتم المشجعون إلى الملعب، لأنني سمعت الكثير عن ذلك! سأبذل قصارى جهدي لأسعدكم، و قبل كل شيء لأجعل النادي ينجح".