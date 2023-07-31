دبي، الإمارت العربية اامتحدة (CNN) – نشر لاعب الوسط المصري لنادي اتحاد جدة السعودي، طارق حامد، صورا وذلك بعد إجرائه عملية ناجحة إثر التدخل الذي تعرض له في مباراة الفريق أمام الصفاقسي التونسي، الأحد.

وشارك حامد متابعي صفحته على "إكس" صورا بعد العملية وعلق عليها بالقول: "لحظه ممكن تغير كل حاجة..أنا بخير الحمد لله".

وكان الاتحاد قد أعلن عبر صفحته على الموقع نفسه أن لاعب الوسط المصري أجرى عملية جراحية ناجحة.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو لطارق حامد من المستشفى وعلق عليه بالقول: "ألف سلامة يا كبير".

وكان حامد قد تعرض لإصابة وُصفت بـ"المروعة" خلال مباراة الاتحاد والصفاقسي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.