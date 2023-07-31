دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشبت مشاجرة بين اللاعبين خلال مباراة نادي الزمالك المصري ونظيره الشباب السعودي، على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، الاثنين، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان).

عند الدقيقة 31 من زمن المباراة، بدأت المشاجرة بين لاعب نادي الزمالك، عمرو السيسي، ولاعب نادي الشباب، إيفر بانيغا، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين ويتبادلان الاشتباك بالأيدي.

وقام حكام المباراة بفضّ الاشتباك وتوجيه بطاقات صفراء للاعبي الفريقين.

ويشار إلى أن المباراة انتهت بفوز نادي الشباب على منافسه الزمالك بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.