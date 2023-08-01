دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف إعلان نادي التعاون عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماتيوس كاسترو أنظار المتابعين، إذ استعان بتصريح سابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشر حساب نادي التعاون في تويتر فيديو لإعلان الصفقة، تضمن تصريح ولي العهد السعودي الذي جاء فيه: "أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط.. في السنوات القادمة ستكون مختلفة تمامًا".

وحمل الفيديو أيضًا حديث وسائل الإعلام وبعض الرياضيين عن التغيير الذي أحدثته أندية المملكة العربية السعودية في سوق الانتقالات الجارية، بعد التعاقد مع أبرز اللاعبين حول العالم.

وانضمّ الجناح الأيمن ماتيوس كاسترو (28 عامًا) إلى صفوف نادي التعاون بعقدٍ ممتد حتى عام 2025، قادمًا من نادي ناغويا غرامبوس الياباني.