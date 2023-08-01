فابينيو في السعودية.. اللاعب البرازيلي "نمر جديد" مع نادي اتحاد جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الاثنين، ضم اللاعب فابينيو إلى صفوف الفريق، بعقد مدته 3 مواسم وحتى عام 2026، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر حساب فريق "النمور" على منصة تويتر صورا من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، وقال في إحدى تغريداته: "النجوم في السماء، والأرض يُغطيها فابينهو".

ورحل متوسط الميدان البرازيلي عن صفوف فريق "الريدز" بعد أن قضى معه ما يقرب 5 سنوات، لعب خلالها 219 مباراة، وقد سجل 11 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عاما حقق عددا من الألقاب مع نادي ليفربول، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وعلى الصعيد الدولي، شارك فابينيو في 29 مباراة مع منتخب بلاده، صنع خلالها هدفا واحدا.