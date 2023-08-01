أول تعليق من فابينيو بعد انضمامه لاتحاد جدة السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق اللاعب البرازيلي فابينيو على انضمامه لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، بعقدٍ مدته 3 مواسم حتى عام 2026، قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال متوسط الميدان البرازيلي عبر حسابه في تويتر: "فصل جديد في حياتي، متحمس جدًا لهذه اللحظة وفخور جدًا لكوني نمرًا، دعونا نفعل ذلك".

وانضمّ اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لصفوف "النمور" بعد نهاية مشواره مع "الريدز"، الذي استمر لخمس سنوات، لعب خلالها 219 مباراة، وسجّل 11 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، كما حقق عددًا من الألقاب مع النادي، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وحرص فابينيو على وداع ليفربول وجماهيره، إذ غرّد قائلا: "منذ اليوم الأول في ليفربول، احتضنني الجميع، ما رأيته داخل هذا النادي، العلاقة بين الناس هناك، جعلني أشعر بأنني مع أسرتي، في هذه السنوات الخمس، كبرت كلاعب وكرجل، جعلتُ الأحلام تتحقق مع هذا القميص...".

وتابع: "بفضل ليفربول، وصلت إلى أعلى مستوياتي ولعبت كأس العالم، بفضل ليفربول، حققتُ حلمي بالسير في الملعب مع ابني بين ذراعي... ولعبتُ في أفضل ملعب في العالم، بأفضل أجواء في العالم، وهو الأنفيلد...".

وأتمّ فابينيو: "أقول هذا بقلب مليء بالبهجة: أحب هذا النادي، شكرًا لك ريدز على كلّ شيء عشناه معًا، أنت لن تسير وحدك أبدًا".