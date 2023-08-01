يورغن كلوب يكشف موقف محمد صلاح من التواجد في قائمة قادة نادي ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تواجد اللاعب محمد صلاح في قائمة قادة الفريق، والّتي تضمّ 4 لاعبين آخرين بجانب النجم المصري.

وبعد رحيل جوردان هندرسون وجيمس ميلنر، تمّ الإعلان عن تعيين فيرجيل فان دايك كقائد أول للنادي، على أن يكون ترنت ألكساندر أرنولد نائباً له، قبل أن يكشف المدرب الألماني عن القائمة كاملةً.

وقال كلوب للموقع الرسمي في نادي ليفربول: "مجموعة القادة هي فان دايك وألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون وأليسون بيكر ومحمد صلاح"، مُضيفاً: "لديهم جميعا إمكانات القيادة، لذا ليس الأمر أنُني جلستُ واضطررت لاتخاذ قرار ضدّ شخص ما".

وتابع بالقول: "كان عليّ فقط التأكد من أنّنا نتخذ القرار الصحيح، وسيكون لهؤلاء اللاعبين الخمسة دور هائل".

عن النجم المصري، قال يورغن كلوب: "مو، كابتن منتخب مصر، أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي على الإطلاق...".

وأكمل كلوب: "خارج الملعب، إنّه (صلاح) ذكي، والجميع يحبه، والجميع يريد أن يكون في جواره، لذا فهو بالنسبة لنا فائق الأهمية".