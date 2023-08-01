دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، موافقته على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وستكون وزارة التعليم ووزارة المالية في السعودية الجهتين الحكوميتين الممثلتين في مجلس إدارة الأكاديمية، إلى جانب تعيين كل من ريما بنت بندر بن سلطان وعبد العزيز أحمد باعشن ومها بنت أحمد الجفالي ومدرب نادي روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، وأيوان لوبيسكو، أعضاء في مجلس إدارة الأكاديمية لمدة 3 سنوات.

وتأسست أكاديمية مهد الرياضية في 15 يونيو/ حزيران 2021، بقرار من مجلس الوزراء السعودي.

وتهدف الأكاديمية إلى "تنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف المناطق السعودية في الألعاب الفردية والجماعية، إضافة إلى تصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، بدءا من 6 أعوام لصناعة جيل من الرياضيين يحقق الإنجازات على الصعيد المحلي والخارجي".