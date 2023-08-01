مدرب اتحاد جدة يتمنى حصول لاعب برازيلي على الجواز السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، عن أمنيته بحصول المحترف الأجنبي في صفوف فريق "النمور"، البرازيلي رومارينيو، على الجواز السعودي.

وتحدّث المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي، يسبق مواجهة اتحاد جدة ونظيره الشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية، قائلاً: "قد يكون منح الجواز السعودي للاعب رومارينيو ممكنًا، خاصة إذا كانت اللوائح تسمح بذلك بعد قضائه فترة زمنية معينة"، مُضيفًا: "سنرى في المرحلة القادمة إذا كان ذلك ممكناً لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأكد نونو سانتو أن منح اللاعب البرازيلي الجواز السعودي سيكون "حلاً مهمًا"، مُشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر إيجابًا على المنتخب السعودي وعلى فريق "النمور"، إذ حينها بإمكان رومارينيو اللعب لـ "الأخضر" ويتم قيده كلاعب محلي في سجل لاعبي نادي اتحاد جدة.

ويبلغ رومارينيو من العمر 32 عامًا، وينشط في خط المقدمة مع فريق "النمور" الذي انضم إليه عام 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

وخاض رومارينيو 182 مباراة بقميص نادي اتحاد جدة، سجّل خلالها 99 هدفًا وقدّم 25 تمريرة حاسمة، وحقق برفقة الفريق لقب دوري "روشن" في الموسم الماضي 2023/2022.