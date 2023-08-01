ماني في السعودية.. تعرف إلى مدة وقيمة الصفقة بين نادي النصر وساديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب السنغالي ساديو ماني، حتّى عام 2027، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

ونشر فريق "العالمي" عبر حسابه في تويتر صورًا من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، قائلاً: "قائد أبطـال افريقيا.. الدولي السنغالي ساديو ماني يوقع رسميًا للعالمي".

وسبق أن ذكر فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن رسوم الصفقة تبلغ ما يقرب 37 مليون يورو (40 مليون دولار).

ورحل ماني عن فريق "البافاري" بعد أن أمضى موسمًا واحدًا مع النادي 2023/2022، لعب خلاله 38 مباراة بمختلف المسابقات، وسجّل 12 هدفاً وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

فيما مثّل ساديو ماني (31 عامًا) منتخب بلاده في 96 مباراة دولية، وقد أحرز 36 هدفًا وصنع 21 آخرين، لكنه غاب عن صفوف "أسود التيرانغا" في بطولة كأس العالم 2022 بداعي الإصابة.