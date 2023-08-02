مارسيلو يذرف الدموع بعد تسببه بإصابة "مروعة" للاعب المنافس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبب مارسيلو، لاعب نادي فلومينينسي البرازيلي، بتعرض لوسيانو سانشيز، لاعب نادي أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني، لإصابة مروعة، في أعقاب مواجهة الفريقين ضمن منافسات بطولة كوبا ليبرتادوريس، ليلة الأربعاء.

وأظهرت لقطات مصورة تدخل اللاعب مارسيلو بشكل عنيف على قدم نظيره لوسيانو سانشيز عند الدقيقة 56 من زمن المباراة، ليصاب الأخير بكسر في الساق.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه مارسيلو على أثر ذلك، وعند خروجه من أرض الملعب ذرف الظهير البرازيلي الدموع لإلحاقه إصابة خطيرة بلاعب المنافس.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة.