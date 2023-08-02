دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتدت الحكمة هبة سعدية الحجاب خلال ظهورها في مباراة منتخب إنجلترا ومنتخب الصين ضمن بطولة كأس العالم للسيدات 2023، لتكون أول امرأة فلسطينية تفعل ذلك على مر التاريخ.

وشاركت الدولية هبة سعدية في إدارة المباراة التي انتهت بفوز منتخب إنجلترا بستة أهداف مقابل هدف واحد، في ختام مباريات دور المجموعات، إذ شغلت مهام الحكمة المساعدة.

وقال الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على منصة تويتر: "الحكمة الدولية "هبه سعدية" دخلت التاريخ اليوم (الثلاثاء)، تواجدت في مباراة الصين وإنجلترا وأصبحت أول حكمة فلسطينية محجبة في كأس العالم للسيدات FIFA".

في سياق متصل، كانت المغربية نهيلة بنزينة (25 عاماً) أول لاعبة ترتدي الحجاب على مر تاريخ مونديال السيدات، إذ ظهرت فيه في مباراة منتخب بلادها مع المنتخب الكوري الجنوبي، الأحد الماضي.