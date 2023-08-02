دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن تلقي لاعب الفريق، عثمان ديمبيلي، عرضًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الجارية.

وقال المدرب، البالغ من العمر 43 عامًا، إن ديمبيلي تحدّث إليه حول العرض المقدم من النادي الباريسي، مُشيرًا إلى أن رغبته بالموافقة عليه والرحيل عن الفريق الكتالوني.

وأوضح تشافي أن العرض "لا يمكن معادلته" أو رفضه، فيما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن رسوم الصفقة قد تبلغ 50 مليون يورو (54 مليون دولار)، على أن تمتد لـ 5 سنوات.

ومن المتوقع رحيل ديمبيلي (26 عامًا) عن نادي برشلونة بعد أن أمضى 6 أعوام مع الفريق، لعب خلالها 185 مباراة، وسجّل 40 هدفًا وقدّم 43 تمريرة حاسمة.

وظفر ديمبيلي بعدد من الألقاب مع الفريق الكتالوني، آخرها لقب الدوري الإسباني لموسم 2023/2022.