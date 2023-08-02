دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال السعودي، أن اللاعبين الذين انضموا لأندية دوري "روشن" لكرة القدم، هذا الصيف، لم يأتوا من أجل الاعتزال في المملكة العربية السعودية.

وردّ متوسط الميدان البرتغالي على حديث بعض الصحفيين والرياضيين حول تأثير سوق الانتقالات السعودي على لعبة كرة القدم، إذ كان البعض قد أشاد بطريقة استقطاب السعودية لأبرز اللاعبين، والبعض الآخر انتقذ ذلك وطالب بإيحاد حل، كما فعل مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب.

وقال نيفيز لقناة "SSC" السعودية، عقب مباراة الهلال ونظيره الوداد المغربي: "هذه هي كرة القدم يا صديقي.. لم نأتِ إلى هنا من أجل الاعتزال، أتينا إلى هنا لدوري تنافسي وهذه البطولة تبرهن ذلك، ليس من السهولة اللعب هنا، كما قلت لم نأتِ للاعتزال، بل للعب كرة القدم".

وتابع: "حاليًا، الدوري يستثمر بشكل جيد، وسنحظى ببطولة دوري جيدة جدًا هذا الموسم، نعلم بأن اللاعبين جاءوا إلى هنا من أجل اللعب، لا يوجد هناك أحد مفضل بعد الآن، الدوري سيكون صعبًا، ليس في هذا الموسم بل بالمواسم المقبلة أيضًا، سيكون من أكثر الدوريات تنافسية حول العالم، إذ استمر الاستثمار بهذا الشكل".

وكان روبن نيفيز قد ساهم في فوز "الأزرق الهلالي" على الوداد المغربي بنتيجة 1/2، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان)، بعد تسجيله هدف فريقه الثاني.