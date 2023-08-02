دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بإيجاد حلول لتأثير الصفقات التي تبرمها الأندية السعودية على الكرة الأوروبية، مشيرا إلى أن تأثير ذلك "كبير بالفعل".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه الودية أمام بايرن ميونخ عند سؤاله عن انتقال السنغالي ساديو ماني إلى النصر السعودي وتأثير صفقات السعودية على أوروبا: "لا أعلم ما المشكلة التي واجهته (مع بايرن ميونخ) ما أعلمه هو أنه غادرنا بشكل جيد وبمستوى عال وهو لاعب من طراز عالمي لا شك في ذلك أبدا، وإذا سألت أي أحد في النادي سيقول الأمر نفسه بالضبط".

وتابع المدرب الألماني حول لاعبه السنغالي السابق: "لكن أعتقد أن البيئة كانت جديدة والوضع جديد وربما التوقعات أيضا جديدة، لم أتحدث إلى ساديو حول الأمر، لقد تواصلنا لكن ليس بهذا الشأن وهكذا تسير الأمور أحيانا في كرة القدم ولتصل إلى قمة مستواك يجب أن تكون كل الظروف لصالحك ويجب أن يقف الحظ معك أيضا نوعا ما ولم يكن الأمر كذلك بالتأكيد"، وأشار إلى أن ربما الإصابة التي حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده أثرت عليه كثيرا.

وأضاف كلوب قائلا: ""وحول تأثير السعودية (على كرة القدم) فسنرى ذلك لاحقا لكن يبدو أن التأثير قوي جدا وكبير حتى اللحظة والأمر الأسوأ هو أن سوق الانتقالات في السعودية يمتد لثلاثة أسابيع أكثر من أوروبا، إذا كان ما سمعته صحيحا".

وتابع مدرب ليفربول: "الوضع لا يُساعد لذلك يجب على الفيفا واليويفا أن يجدا حلولا لذلك، في الوقت الراهن لا أعلم ما سيحدث، لكن (ما يحدث في السعودية) يؤثر بالفعل علينا بالتأكيد ويجب أن نتعلم كيف نتعامل مع الأمر وهذا ما نفعله، وهذا كل ما يمكنني قوله حول الأمر، والوقت سيكشف".