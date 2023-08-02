دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشبت مشاجرة بين اللاعبين، خلال مباراة نادي الهلال السعودي ونظيره الوداد المغربي، على أرض ملعب الأمير سلطان في أبها، الأربعاء، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان).

عند الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، بدأت المشاجرة عندما قام لاعب نادي الوداد، سيف الدين بوهرة، الالتحام مع لاعب نادي الهلال، ميشائيل ديلغادو، وإسقاطه أرضًا، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين ويتبادل البعض منهم الاشتباك بالأيدي.

وعمل طاقم حكام المباراة على فضّ الاشتباك، وتلقى لاعب النادي السعودي، محمد كنو، بطاقة صفراء على أثر ذلك.

وفاز الهلال على منافسه الوداد بهدفين لواحد، ليتجاوز دور المجموعات ويبلغ الدور ربع النهائي في البطولة.