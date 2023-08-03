دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الإعلامي المصري والحارس السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، أحمد شوبير، لاعبي الزمالك إلى الثقة بقدرتهم على تحقيق الفوز على النصر السعودي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال في المواجهة التي ستُقام الخميس.

وقال شوبير في برنامجه التلفزيوني: "مينفعش كل شوية أسمع حالة الإحباط الموجودة وإنو لا شيء مستحيل... لا شيء مستحيل في إيه؟ ده انت كتف بكتف... الزمالك كتف بكتف مع نادي النصر"

وتابع الحارس المصري السابق: "يا عم رونالدو على دماغ أهلي من فوق... لكن ده رونالدو بتاع الـ39 سنة وماشي في الـ39 سنة مش رونالدو من 7 أو 8 سنين... ولو حتى إيه مفيش مشكلة بالنسبة لنا... عادي".

وأردف شوبير: "عندنا لعيبة بسم الله ما شاء الله في نادي الزمالك لعيبة محترمة ولعيبة كبيرة ولعيبة جيدة جدا جدا جدا... يا جماعة لازم تعرفوا اسم وقيمة نادي الزمالك".

وتابع: "نادي الزمالك نادي كبير واسم كبير وله هيبته وله قوته وله اسمه وليه تاريخو وبالتالي الزمالك نازل إن شاء الله عشان يكسب نادي النصر السعودي... ولازم الناس كلها يكون عندها ثقة"

ودعا شوبير لاعبي الزمالك إلى تجنب التوتر في المباراة والاعتراض على الحكم والثقة بالنفس والقدرة على تحمل المسؤولية.