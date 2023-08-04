دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن النادي الأهلي المصري، الجمعة، رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي، وعرض عليه الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ولجنة التخطيط.

وقال الأهلي، في بيان، إن "النادي وجه الشكر والتحية للكابتن سيد عبدالحفيظ، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر، الجمعة، مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي".

وأكد البيان: "عبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبدالحفيظ من جهد، خاصة أنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، وأنه لم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير، وفي ذات الوقت، هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة".

وأضاف النادي في بيانه أن "الخطيب عرض على سيد عبدالحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة".

وعلق الإعلامي وحارس مرمى الأهلي الأسبق أحمد شوبير على القرار بقوله عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "مفاجأة مدوية الأهلي يوجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ".

وتولى سيد عبدالحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي قبل عام 2017، ثم عاد إليه مجددا عام 2018، واستمر فيه حتى أعلن الأهلي رحيله، الجمعة.

كما أعلن النادي الأهلي "تصعيد الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول، في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة، وضرورة إعداد كوادر جديدة"، بحسب بيان آخر نشره النادي .

وأكد النادي خلال الاجتماع أنه "قرر أن يتولى الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة، وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها"، بحسب البيان.