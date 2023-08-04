دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي النصر السعودي توقيع اتفاقية شراكة مع العلامة التجارية لشركة "سواني"، "نوق"، لتكون الراعي الذهبي للفريق الأول.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا) صورا من توقيع العقد الذي يمتد إلى 3 سنوات، على أن يظهر شعار العلامة التجارية "نوق" على كتف قمصان لاعبي الفريق.

وأشار النصر إلى أن "نوق" هي أول شركة سعودية متخصصة بحليب الإبل، وهي العلامة التجارية لشركة "سواني" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعلق "العالمي" على توقيع العقد بالقول على "إكس": "تراثٌ عريق .. ومستقبـلٌ مُبهـر... أهلا بشريكنا نوق السعودية".