السعودية.. ماني يؤدي مناسك العمرة بعد يوم من أول ظهور مع النصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب السنغالي لنادي النصر السعودي، ساديو ماني، الجمعة، مقطع فيديو من أدائه مناسك العمرة في مدينة مكة في المملكة.

وشارك ماني متابعي صفحته على "إنستغرام" مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" أظهرت وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا، أظهرت عددا من لاعبي النصر بينهم ماني، وهم يؤدون مناسك العمرة.

ولعب الجناح السنغالي مباراته الأولى مع "العالمي"، الخميس، أمام نادي الزمالك المصري في المواجهة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.