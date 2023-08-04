دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة تبادل القمصان بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجم نادي الزمالك المصري، محمود عبدالرازق شيكابالا، تفاعلا واسعا على "إكس".

وظهر شيكابالا بعد مباراة الزمالك والنصر وهو يصافح رونالدو بينما يقوم النجم البرتغالي بتقديم قميصه له.

وطلب رونالدو الحصول على قميص نجم نادي الزمالك وهو ما فعله شيكابالا إذ خلع قميصه وأهداه لنجم النصر السعودي.

ونشر شيكابالا صورا لعناقه مع رونالدو وتبادل القمصان عبر صفحته على "إنستغرام" على خاصية "ستوري".

وتفاعل عدد من مستخدمي "إكس" و"إنستغرام" مع اللقطة كما تداولتها وسائل إعلام مصرية وسعودية.

يذكر أن المباراة التي أقيمت ضمن مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهي النتيجة التي أهلت النصر للدور المقبل وأقصت الزمالك من البطولة.