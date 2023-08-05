دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف هدف أحمد فرحان، لاعب نادي الشرطة العراقي، في مرمى نادي السد القطري الأنظار، عقب مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، السبت، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان).

وتمكّن اللاعب أحمد فرحان من تسجيل هدفه بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 70 من زمن المباراة، إذ راوغ لاعبي المنافس ثمّ سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأشاد مغرّدون على منصة تويتر باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ووصف البعض هدفه بـ"العالمي".

وتفوّق أحمد فرحان وزملائه على نادي السد بأربعة أهداف لاثنين، ليبلغ الفريق الدور نصف النهائي في البطولة.