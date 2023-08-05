دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقى أندريه أونانا، حارس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدفًا من منتصف الملعب، خلال مواجهة ودية لفريق "الشياطين الحمر" مع نظيره لانس الفرنسي، السبت.

عند الدقيقة 23 من زمن المباراة، استغل لاعب نادي لانس تقدم الحارس الكاميروني البالغ من العمر 27 عامًا، وسدد الكرة من منتصف الملعب لتسكن الشباك.

وعلّق مغردون على منصة تويتر على الهدف الذي جاء في مرمى أونانا في ظهوره الأول على أرض ملعب مانشستر يونايتد، أولد ترافورد، وبعضهم أشار إلى ضرورة عدم تكرار هذا الفعل من الحارس.

وكان أندريه أونانا قد انضم لصفوف فريق "الشياطين الحمر"، هذا الصيف، بعقدٍ ممتد حتى 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي، قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل: