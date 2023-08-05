دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يستبعد غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إمكانية عمله في الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل، موضّحاً أن اللاعب جوردان هندرسون تحدّث إليه قبل انتقاله للسعودية.

وفي حوار مع إذاعة "Talk Sport" البريطانية، أجاب ساوثغيت على سؤال، عن موقفه في حال تلقى عرضاً من الأندية السعودية، قائلاً: "لا أعتقد أنّه يمكنك حقاً الإجابة على هذا السؤال حتّى يصبح هذا السيناريو أمامك".

وأضاف غاريث ساوثغيت: "لأنه سيكون من السهل بالنسبة لي أن أرفضه وأقول: لا، ولن يكون من السهل أن أقول: نعم، لأن هناك الكثير الّذي يجب أن أفكر فيه...لا أعتقد أن هناك شخصا لديه عقل راجح سيجيب على هذا السؤال حتّى يحل مكانه في ذلك الوضع".

وعن الدوري السعودي، قال مدرب منتخب "الأسود الثلاثة": "لدينا فكرة عما سيبدو عليه هذا الدوري، لكننا لن نعرف حتّى نبدأ بالفعل في مشاهدة المباريات".

وحول انتقال لاعب منتخب إنجلترا، هندرسون، إلى نادي الاتفاق السعودي، قال ساوثغيت: "لقد تحدثتُ إليه في الصيف، والذي أراد أن يعرفه كان: إذا انتقلتُ إلى هنا (السعودية) هل ستستبعدني تلقائياً؟".

وتابع بالقول: "سيكون من الغباء القيام بذلك (استبعاد لاعب)، لماذا نستبعد أي شخص بناءً على المكان الّذي يلعب فيه؟..علينا أن نرى كيف يلعبون".