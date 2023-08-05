نادي مانشستر سيتي يُعلن عن ثاني صفقاته.. تعرّف على مدتها وقيمتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السبت، ضم اللاعب جوسكو جفارديول إلى صفوف الفريق، بعقدٍ ممتد لـ5 سنوات، قادماً من نادي لايبزيغ الألماني.

وأصدر فريق "السيتيسينز" بياناً رسمياً، حمل الإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية، إذ سبق وأن تعاقد مع اللاعب ماتيو كوفاتشيتش.

وقال جفارديول على أعقاب ذلك: "لطالما حلمت بأن ألعب يوماً ما في إنجلترا، وأن أفعل ذلك الآن مع مانشستر سيتي، بعد الموسم الذي قضاه للتو، هو شرف حقيقي لي".

وتابع بالقول: "أي شخص شاهد مانشستر سيتي يلعب الموسم الماضي يعرف أنه أفضل فريق في العالم...إن الانضمام إلى هذا النادي هو شيء خاص جداً بالنسبة لي ولعائلتي، سيكون الحصول على فرصة للعمل مع بيب غوارديولا أمراً رائعا أيضاً".



وذكر موقع "يورو سبورت" أن رسوم صفقة انضمام جوسكو جفارديول لنادي مانشستر سيتي قد بلغت 90 مليون يورو (99 مليون دولار).

ويبلغ جفارديول من العمر 21 عاماً، وارتدى قميص نادي لايبزيغ عام 2021، ولعب معه 87 مباراة، سجّل خلالها 5 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

على الصعيد الدولي، مثّل المدافع الكرواتي منتخب بلاده في 21 مباراة، أحرز خلالها هدفين.