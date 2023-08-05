دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة في لعبة كرة القدم بين نادي تيغريس أونال المكسيكي وفانكوفر وايتكابس الكندي، ليلة السبت، ضمن منافسات كأس الدوري، واقعة مُثيرة للجدل.

وكانت المباراة قد ذهبت لركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله، وقبل تنفيذ إحدى الركلات، لجأ حارس تيغريس أونال، ناهويل غوزمان، لخدعة سحرية، إذ انحنى ووضع يديه داخل فمه ثمّ بدأ في إخراج خيط طويل من فمه، حتّى أخرجه بشكل كامل.

ونجح الحارس البالغ من العمر 37 عامًا في التصدي للركلة الترجيحية.

وفاز ناهويل غوزمان ورفاقه بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة.