دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يتواجد اللاعب عبد الرزاق حمدالله في قائمة نادي اتحاد جدة السعودي، الّذي واجه نظيره الهلال، في الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023، السبت.

وفي المؤتمر الصحفي عقب خسارة "النمور" من منافسه "الأزرق الهلالي" بثلاثة أهداف لواحد، علّق المدرب نونو سانتو على قرار استبعاد مهاجمه المغربي البالغ من العمر 32 عاماً.

وقال سانتو: "ملف حمدالله شأن داخلي، سوف نحله مع النادي، مع الأشخاص الأمناء، في نادي الاتحاد فقط يوجد من يريد البقاء مع الفريق"، مما أثار تكهنات حول مستقبله.

وكان عبد الرزاق حمدالله قد انضمّ لنادي اتحاد جدة في بداية عام 2022، قادماً من نادي النصر، ومنذ ذلك الحين لعب 49 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 39 هدفاً وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

وفي حال رحيل المهاجم المغربي عن صفوف "النمور"، من المتوقع أن يظهر الفرنسي كريم بنزيما في خط مقدمة الفريق بمفرده.