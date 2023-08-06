دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر اللاعب خاليدو كوليبالي عبر حسابه على منصة إنستغرام، الأحد، صورة من أدائه مناسك العمرة في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية، برفقة زملائه في نادي الهلال.

وشارك المدافع السنغالي متابعيه صورة عبر خاصية "ستوري" أظهرت وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، بجانب رفاقه في فريق "الأزرق الهلالي".

وكان كوليبالي قد شارك في مواجهة نادي الهلال ونظيره اتحاد جدة، والّتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023.

وانضّم خاليدو كوليبالي (32 عاماً) لفريق "الأزرق الهلالي" هذا الصيف، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي، بعقدٍ ممتد 3 مواسم، وحتّى موسم 2025/2026.