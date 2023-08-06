دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأحد، تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب بيان للصندوق نشره عبر موقعه على الإنترنت.

وأضاف البيان: "ستستثمر شركة (سرج) للاستثمارات الرياضية، في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأردف البيان: "وتهدف شركة (سرج) إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية".

وقال رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة: "يسعدنا الإعلان عن تأسيس شركة (سرج) للاستثمارات الرياضية، التي تهدف إلى تنمية قطاع الرياضة والترفيه في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف إسماعيل: "وستساهم شركة (سرج) في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة"، بحسب ما نقل عنه البيان.