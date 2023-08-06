دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغردون على منصة تويتر مع فيديو يظهر رد فعل ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، على سؤال أحد المشجعين عن المصري محمد صلاح، زميله السابق في نادي ليفربول الإنجليزي.

عند دخول المهاجم السنغالي لملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها قبل مواجهة "العالمي" لنادي الرجاء المغربي في البطولة العربية للأندية 2023، سأله مشجع "أين محمد صلاح؟"، ليرد عليه: "في ليفربول".

كان ماني قد لعب إلى جوار مهاجم منتخب الفراعنة لسنوات مع "الريدز"، حققا خلالها عددًا من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وانضمّ ساديو ماني (31 عامًا) إلى نادي النصر هذا الصيف، بعقدٍ مدته أربع سنوات حتّى عام 2027، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.