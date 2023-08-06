بطريقة استثنائية.. سبورتينغ لشبونة البرتغالي يكرم كريستيانو رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الأحد، عن قميص الفريق الثالث للموسم المقبل 2024/2023، الذي صُمم بأحرف "CR7"، بمناسبة مرور 20 عامًا على ذكرى الظهور الأول للاعب كريستيانو رونالدو مع الفريق.

ونشأ المهاجم البرتغالي في الفئات العمرية لنادي سبورتينغ لشبونة في عام 1997، ثمّ تمّ تصعيده للفريق الأول في موسم 2003/2002، قبل أن يصبح أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم.

وظهر رونالدو (38 عامًا) مع الفريق في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

ورحل كريستيانو رونالدو عن نادي سبورتينغ لشبونة في أغسطس/ آب 2003، ليرتدي قميص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما لعب رونالدو لناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، وحقق معهما عددًا من الإنجازات على الصعيد الفردي والجماعي، قبل أن يقرر تمثيل نادي النصر السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023.