دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق المنتخب السويدي على منافسه الأمريكي بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0/0، الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات 2023.

وحُسمت المواجهة بسيناريو درامي، إذ عند تنفيذ المنتخب السويدي للركلة الترجيحية الحاسمة، نجحت حارسة المنتخب الأمريكي في التصدي للتصويبة، لكن بعد الرجوع لتقنية خط المرمى، تم التأكد من تجاوز الكرة بكامل محيطها للخط بفارق ضئيل للغاية أقل من سنتيمتر.

وأثار هذا السيناريو فرحة عارمة عند أفراد المنتخب السويدي وحسرة نظيرهم في المنتخب الأمريكي، وسط دهشة الحضور في مدرجات الملعب.

ونجح المنتخب السويدي في التأهل للدور التالي، فيما تُعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب الأمريكي من مونديال السيدات دون أي ميدالية، على مر تاريخه.